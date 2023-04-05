وزيرة الثقافة تكرم أبطال حرب أكتوبر في احتفالية ذكرى العاشر من رمضان

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أبطال حرب أكتوبر، خلال احتفالية ذكرى انتصار العاشر من رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر، ضمن برنامج «هل هلالك».

المكرمون في حفل وزارة الثقافة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

- لواء ممدوح محمود مختار الصفطاوي

- لواء أ.ح/ عمرو عبد الحليم نصر

- لواء أ.ح/ إلهامي عبد الحميد بشير

- لواء أحمد محمد توفيق زكي

- لواء محمد رضا نبيه سرحان.. شارك في حروب 67 والاستنزاف وأكتوبر

- لواء طلبة رضوان طلبة.. شارك في حروب 67 والاستنزاف وأكتوبر

- عميد محمد فكري أحمد محمد عبد الحي.. شارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر

- عميد عصام علي حسن عطا الله.. شارك في حرب الاستنزاف وأكتوبر

- رائد عبد الرحمن سعيد محجوب.. شارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر

- نقيب/ محمد عبدربه محمد خضر.