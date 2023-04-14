وزيرة الثقافة توزع جوائز شباب المسرح الجامعي وتكرم نجومه

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة بمسرح ساحة الهناجر، ختام فعاليات الدورة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، كما تكرم عدد من النجوم من خريجيه.

وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في بيان، إن «المسرح الجامعي» أصبح من الفعاليات الفنية البارزة، التي تعد متنفسا مهما لشباب المبدعين، مشيرا إلى أن الصندوق يرعى شباب المسرح الجامعي، ليكونوا نواة لحركة مسرحية تنير مسارح مصر.

وصرح المخرج الكبير خالد جلال رئيس ومؤسس المواسم، بأن المسرح الجامعي كان وسيظل أحد أذرع الإبداع المسرحي المصري الذي تخرج فيه كوكبة من كبار النجوم، أثروا المسرح المصري، ويعد هذا الحدث، احتفاء بالمواهب الشابة وتحفيزها على المضي قدما في استكمال مسيرتهم الابداعية.

ومن الجدير بالذكر، أن المهرجان يمنح العروض الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، فرصة العرض بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لتكون بداية انطلاقه لجيل من مبدعي المسرح.

جوائز المسرح الجامعي

كما يحصل الفائزون في كل من الفروع التالية: أفضل عرض، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل مهندس ديكور، أفضل مصمم ملابس، على منحة دراسية مجانية باستديو مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة.

لجنة تحكيم الدورة الخامسة

ضمت لجنة تحكيم الدورة الخامسة، الناقد عاطف النمر رئيسا، وعضوية كل: الدكتور أيمن الشيوى، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، مهندس الديكور عمرو الأشرف، المخرج أحمد فؤاد، كما تكونت لجنة المشاهدة من النقاد: باسم صادق، مي سليم، وهند سلامة.