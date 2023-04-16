6 خطوات لمشروع مشروبات ناجح: مكسب مضمون بأقل تكلفة

أصبح إنشاء مشروعات صغيرة ضرورة مُلحة، فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ولا تتوقف عملية إنتاج الشباب للأفكار الجديدة واستحداث القديم منها، لإتاحة إمكانية تنفيذها بتكاليف بسيطة، ويعد مشروع المشروبات الرمضانية من أهم مشروعات الصناعات الغذائية التى يمكن الاستثمار فيها، خاصة فى شهر رمضان، لكن يتوقف نجاحه على التخطيط الجيد بعمل دراسة جدوى للخامات، تمثل نموذجاً استرشادياً أساسياً فى نجاح المشروع.

وقدمت الدكتورة هدى الملاح، خبير دراسات جدوى ومدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، دراسة جدوى لمشروعات المشروبات الرمضانية، من خلال عدة خطوات تبدأ بتحديد شكل المشروع، سواء كافيه أو محل عصير أو جزء من مطعم.

وأضافت أن الخطوة الثانية هى تحديد موقع المحل، بالقرب من التجمعات سواء جامعات أو نوادٍ أو مولات أو أسواق، لضمان استمرار الحركة والسحب على المنتجات.

وأوضحت أن الخطوة الثالثة تكمن فى التأكد من سلامة المشروع قانونياً، وعمل ترخيص لمزاولة المهنة بشكل آمن، وتجنب الوقوع فى مشكلات مع الحى، والرابعة هى الناحية البيئية فيجب وضع بدائل بطريقة آمنة لا تؤثر على البيئة، والخامسة هى التسويق الذى يتوقف على دراسة السوق لمعرفة القدرة التنافسية للمشروع.

وأكدت أن الميزانية هى الخطوة السادسة، بإجراء دراسة مالية وأخرى تمويلية لمعرفة التكلفة الفعلية للمشروع ونسبة الربح والخسارة.