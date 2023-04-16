أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، الذي يحين بانتهاء شهر رمضان الكريم الذي حدده معهد البحوث الجيوفيزيقية بـ29 يوما وفقا للحسابات الفلكية، ليبدأ أهالي محافظة أسوان بالاستعداد لصلاة العيد ومعرفة عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان.

ويتيح معرفة عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان والمساجد تحديد المسجد أو الساحة التي سيودى بها الصلاة.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان حددته مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان بـ95 ساحة في أرجاء مدن ومراكز المحافظة ليؤدي بها المصلون صلاة العيد أولى طقوس عيد الفطر المبارك، ويجتمع بها المصلون معا في صلة للرحم مابين مراكز الشباب ومراكز التجمع .

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان

كما حددت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان فحددت أيضا عدد مساجد أسوان لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتي وصل عددها لـ1217 مسجدا تم تجهيزها وتنظيفها وتعقميها جميعا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة إذا صادف إلقاء خطبة الجمعة يوم العيد، فيتم الاستعداد والتجهيز للخطبتين، كلا في موعدها.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

كما أعلنت مدرية الأوقاف بمحافظة أسوان عدة ضوابط لصلاة عيد الفطر المبارك في أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، من بينها فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة وإغلاقها عقب الانتهاء من الصلاة العيد و إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومديرية الصحة بمحافظة أسوان، على ان تكون الساحات ليست بقرب المساجد المخصصة من الأوقاف لصلاة العيد.