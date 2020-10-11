الجمعة.. افتتاح 5 مساجد جديدة في أسوان

أعلنت مديرية أوقاف أسوان، تحت قيادة الدكتور محمد عزت، عن افتتاح 5 مساجد جديدة، خلال أداء صلاة الجمعة القادمة.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن المساجد الجديدة، هي: "نوح بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان و تنفذه الأوقاف، ونجع أبوراس بقرية الرمادي التابعة لمركز ادفو ونفذته الوزارة أيضا، والعتيق بالمويسات بمدينة البصيلية قبلي تنفيذ الوزارة، والنقبة في نجع النقبة، والعتيق بقرية كلح الجبل مركز إدفو، الاثنين بالجهود الذاتية تحت إشراف الأوقاف".

وكانت وزارة الأوقاف، متمثلة فى مديرية الأوقاف بأسوان، افتتحت الجمعة قبل الماضية، 3 مساجد بالمحافظة، لتقام فيها أول صلاة جمعة، بعد الانتهاء من إنشائها بالجهود الذاتية للأهالي، وهي مساجد: "النور بمدينة إدفو، والنصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو، والبسيون بغرب أسوان، والذي افتتح الأسبوع الماضي".

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، في تصريحات صحفية، إنه أدى صلاة الجمعة فى أحد هذه المساجد التي افتتحت الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو مسجد النور بمدينة إدفو، بحضور العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبا عن المحافظ، لافتا إلى أن خطبة الجمعة كانت بعنوان "الصدق في الأقوال والأفعال والهمم".

وأضاف "عزت"، أن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة، نفذت بواسطة الجهود الذاتية، وافتتحت خلال الشهر الجارى؛ بهدف التوسعة في إعمار وبناء المساجد، ودور العبادة الكبرى؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن هناك بعض المساجد يساهم صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف في إنشائها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، على دور الدولة في بناء وإعمار المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، وفقا لخطة الوزارة في إعمار وبناء دور العبادة الكبرى؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، مؤكدا على التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية؛ لأنها تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا.