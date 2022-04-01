افتتاح 5 مساجد في أسوان بعد انتهاء أعمال الإحلال والتطوير والتجديد

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عددًا من رؤساء المراكز والمدن، لافتتاح 5 مساجد اليوم الجمعة، ليصبح عدد المساجد التي جرى افتتاحها من مطلع سبتمبر الماضي وحتى الآن، 81 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وافتتح إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، يرافقه الشيخ أحمد صادق، كبير مفتشي إدارة المتابعة بالمديرية، مسجد فاطمة الزهراء بقرية البياض بالبصيلية قبلي، الذي يقع على مساحة 400م2، بعد إحلال وتجديد وإعادة إنشاء بالكامل بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

تطوير وإحلال وتجديد للمساجد

وقام محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بافتتاح مسجد المجمع الإسلامي بمنطقة البدرات، بحضور الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الذي أشار إلى أن المسجد شهد تنفيذ أعمال التطوير والإحلال والتجديد بتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية لأبناء المنطقة.

وأضاف أن أعمال التطوير والإحلال والتجديد شملت تنفيذ أعمال الدهانات للمسجد من الداخل والخارج، ودورات المياه، بجانب تنفيذ أعمال الصرف الصحي للمسجد، بجانب الأرضيات والطرق والمداخل الخارجية، مع فرش المسجد بالكامل.