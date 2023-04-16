مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 25.. الدكتور عجيب يحاول العثور على كلمة السر

عرضت اليوم الأحد، الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2 للرسوم المتحركة عبر شبكة قنوات DMC الفضائية، ويحاول الدكتور عجيب الحصول على كلمة السر التي يمتلكها يحيى وتساعده في الدخول إلى عالم الفراعنة والرجوع بالزمن إلى الوراء.

يحيى وكنوز 2 الحلقة 25

وخدع «يحيى» دكتور عجيب بإعطائه كلمة سر غير صحيحة، في مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 25، مما دفع دكتور عجيب إلى سرقة التمثال الخاص بيحيى الذي أهداه له أحد ملوك الفراعنة لمساومته على إعطائه كلمة السر ورفض يحيى الإفصاح عن كلمة السر لدكتور عجيب، وذهب «يحيى» ودكتور عجيب إلى مغامرة جديدة وانتهت الحلقة 25 دون الكشف عن المغامرة الجديدة.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 22 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.