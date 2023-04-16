مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 25.. الدكتور عجيب يرفض إرجاع التمثال لـ يحيى

عرضت اليوم الأحد، مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 25، للرسوم المتحركة يحيى وكنوز الجزء الثاني عبر شبكة قنوات DMC الفضائية، وطلب «يحيى» من «دكتور عجيب» في الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2، أن يعيد له التمثال الخاص به مقابل تنفيذ أي طلب له، ورفض دكتور عجيب أن يعيد له التمثالـ وقال له إن التمثال تعود ملكيته إلى الملك رمسيس الثاني وهو طفل في حراسة حورس.

الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2

وطلب «دكتور عجيب» من يحيى أن يصطحبه إلى الملك لإخباره بكلمة السر التي تتيح له السفر عبر الزمن، ورفض يحيى تلبية طلبه وقال له إن هذا التمثال هدية له من الملك.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وهو بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.