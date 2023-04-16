مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. أمير كرارة يوافق على اقتراح راوية

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة، بذهاب المعلم عوض إلى طه القماش «أمير كرارة»، ويعرض عليه أن يدخل معه شريكا في مشروعه الجديد «المطبخ» الذي يعيد فيه بيع الملابس القديمة بعد إعادة تجهيزها، ويطلب منه طه القماش فرصة للتفكير.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وتعرض راوية «مي عز الدين» على طه القماش أن تطلب من والدتها في الخارج إرسال ملابس من هناك وإعادة بيعها في المحل، ويوافق طه على الفكرة، فيما يرفض طلب رشاد بمشاركته في تجارته الجديدة.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسد دوره أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.