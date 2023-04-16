مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. فتحي عبدالوهاب يهدد أمير كرارة

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة، تعبير المفتش لطه القماش عن شكوكه في أنه يخبئ سعد أحد رجال جابر، وينكر طه الأمر.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وفي مشهد تالي، يرفض طه القماش طلب رشاد بدخوله شريك معه، ويهدده فتحي عبد الوهاب بالندم على هذا القرار.

ويذهب المحامي صابر إلى منزل طه القماش، ويقابله صالح، ويعرف منه أن المحامي ينصح برفع دعوى خرف ضده عمه شحاتة، ويوافق صالح على رفع القضية.

وضمن أحداث المسلسل يخبر محامي رشاد وأمين، راوية أنه وجد ما يثبت أن جدتها تنازلت عن نصيبها من أرض السوق، ويذهب طه القماش إلى رشاد ويخبره بالأمر وأنه إذا ثبت صحة كلام المحامي لن يكون السوق من نصيب رشاد.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة، يعرض يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسد دوره أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.