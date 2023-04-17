دوى صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية، بينها: «دنيبروبتروفسك، خاركيف، سومي، بولتافا»، والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 2022، أعلنت «موسكو»، ضم زابوريجيا إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وأشادت «موسكو» و«بكين»، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوزير الدفاع الصيني، «لي شانج فو» في موسكو بالتعاون العسكري بين الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار بوتين، إلى تدريبات في الشرق الأقصى وأوروبا شاركت فيها قوات برية وبحرية وجوية، فيما قال وزير الدفاع الصيني، الذي يزور «موسكو» في أول زيارة خارجية منذ تعيينه في مارس الماضي، إن تطور التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والتقنية بشكل جيد جدا، ساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.