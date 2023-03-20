الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لحل الأزمة الأوكرانية

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو قبل قليل، في زيارة رسمية، وفقا لما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وستكون تسوية الأزمة الأوكرنية على رأس مباحثات الرئيس الصيني في موسكو مع نظيره الروسي، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن.

زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تستهدف حل الأزمة الأوكرانية

وقال الرئيس الصيني، إنّ تطور العلاقات بين الصين وروسيا يصب في مصلحة العالم بأسره، مؤكدا تطلعه لدفع علاقات التعاون الاستراتيجي مع موسكو لمستويات أعلى، كما أكد تطلع الصين مستعدة لحماية النظام العالمي وفقا للقانون الدولي.

وقبل وصوله إلى روسيا، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، صباح اليوم، إنّ اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأنّ الحلول قد لا تكون سهلة.

زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تستمر حتى 22 مارس

وتعد زيارة الرئيس الصيني، أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين، ومن المقرر أن تستمر الزيارة التي تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى يوم 22 مارس.

وفيما يعد استباقا لزيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنّ الولايات المتحدة سترفض أي دعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تخرج من اجتماع الرئيسين الروسي والصيني في موسكو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديث لقناة «فوكس نيوز صنداي»، إنّ روسيا والصين غاضبتان من النظام الدولي الحالي وتريدان تغييره.