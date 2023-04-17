مشهد وفاة شقيق مهرة في مسلسل ضرب نار.. جرعة مخدرات زائدة تنهي حياته

تضمنت أحداث مسلسل ضرب نار، مشهد وفاة شقيق مهرة نتيجة إدمانه للمخدرات، بعد هروبه منها، واستغاثت بـ«جابر» لكنه لم يستطيع الوصول إليه، وتجده «مُهرة» ميتا نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

مسلسل ضرب نار وفاة شقيق مهره

يحاول «طارق» الذي يقدمه الفنان أحمد غزي، شقيق مهرة التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز، الانتحار من أجل الضغط على شقيقته، وجلب المواد المخدرة له لتعاطيها، وتحاول تهدئته واحتواء الموقف وتمنعه عن الانتحار.

وفاة شقيق مهرة

وتستغيث «مُهرة» بطليقها «جابر» الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، بعد تخلي زوجها «زيدان» الذي يقدمه الفنان ماجد المصري، عن علاج شقيقها، وتركها تتصرف وحدها دون وجوده معها.

ويتعهد «جابر» بالوصول إلى شقيقها، ويذهب إلى تاجر المخدرات الذي يتعامل معه «طارق»، لكن لا يجده هناك، وبعدها يظهر «طارق» متوفيا في أحد المناطق الجبلية، نتيجة لجرعة زائدة من المخدرات، وسط انهيار «مُهرة» وشقيقتها الأخرى.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار، ضمن مسلسلات رمضان 2023، طوال أيام شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناة ON دراما، ويعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار

تدور أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها الفنان أحمد العوضي القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويلتقي «مُهرة» التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز ويقع في حبها، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق.

مسلسل «ضرب نار» من بطولة الفنانين: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ماجد المصري، هدى الإتربي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.