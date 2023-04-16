مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. انهيار مهرة بعد سماعها تسجيل صوتي لشقيقها

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25، للفنانين ياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية مهرة أبو الليل وأحمد العوضي في دور جابر الكوماندا، دخول مهرة في حالة حزن شديدة بعدما استمعت إلى تسجيل صوتي لشقيقها طارق الذي يجسد شخصيته أحمد العزي، وتحدث فيه عن حزنه لما وصلت إليه الأمور معه، واعتذر لها عن دخوله عالم الإدمان، وأنه قرر التخلص من حياته لأنه أصبح عبئًا كبيرًا عليها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

تتواصل أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25، بدخول مهرة في حالة انهيار تام عقب سماعها للتسجيل الصوتي وهو ما جعلها تتحدث مع نفسها بشكل غريب.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.