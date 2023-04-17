مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. نوسة تعود لمنزلها بعد مشاكل مع الكوماندا

انطلقت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 لأحمد العوضي في دور جابر الكوماندا، وياسمين عبدالعزيز في دور مهرة، إذ شهدت عودة نوسة إلى منزلها، بعدما غصبت من الكوماندا بسبب انشغاله وتفكيره في مهرة، الذي قتل رجال المعلم والمعلم الذين تسببوا في انتحار شقيقها طارق أحمد العزي، الذي توفى بسبب إدمانه للمخدرات.

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 25

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 25، أحداثا مثيرة؛ إذ عرف جابر الكوماندا أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، كما شهدت الحلقة وفاة شقيق مهرة «ياسمين عبدالعزيز»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء.