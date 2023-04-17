إصابة 11 شخصا جراء انفجار اسطوانة غاز في مبنى سكني بكازاخستان

أصيب 11 شخصا، جراء انفجار أسطوانة غاز فى مبنى سكني من طابقين في جاناوزين بكازاخستان الواقعة في قارة آسيا الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الورسية.

وقالت وزارة حالات الطوارئ بكازاخستان اليوم الاثنين، إن حادث انفجار أسطوانة غاز، وقع في حوالي الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت أستانا «01:00 فجرا بتوقيت القاهرة».

وأشارت وسائل إعلام، إلى مشاركة أكثر من 50 من رجال الإنقاذ وطاقم الكلاب، و10 قطع من المعدات في عمليات البحث والإنقاذ.