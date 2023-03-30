إعادة تعيين أليخان سمايلوف رئيسا للوزراء في كازاخستان

أعيد انتخاب أليخان سمايلوف، رئيسًا لوزراء كازاخستان، بعد ترشيحه من قبل ييرلان كوشانوف رئيس مجلس النواب الكازاخستاني ورئيس حزب «أمانات».

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الخميس، أنّه جرى اقتراح ترشيح سمايلوف على الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، والذي بحث المقترح مع ممثلي الكتل الأخرى بالبرلمان.

وأشارت القناة إلى أنّ سمايلوف يشغل منصب رئيس الوزراء في كازاخستان منذ أكثر من عام، وتم تعيينه لهذا المنصب بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في يناير 2022.

وقبل تعيينه لهذا المنصب كان أليخان سمايلوف يعمل في المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية، كما كان وزيرا للمالية ومساعدا للرئيس الكازاخي.