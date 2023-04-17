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موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم  

كتب:

محمد ايمن
06:07 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، خاصة لمن لم يتمكن من رؤية الحلقة وقت إذاعتها، إذ شهدت أحداثًا شيقة، انتهت بمقتل يمنى وأدهم على يد زيدان، ومقتل رجال أنور الزيات على يد جابر الكوماندا.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون بقي أن تعرف أن المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.   

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