مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. أشقاء الكوماندا طردوه بسبب تجارته في السلاح 

تواصلت أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، بذهاب جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي إلى سوهاج، لزيارة أشقاءه، إلا أنهم يطردوه بعد علمهم بعمله في تجارة السلاح، الأمر الذي يجعل جابر يصفع شقيقته، بعدما رفضت أخذ أي أموال منه وطرده من المنزل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

يحاول جابر في مسلسل ضرب نار الحلقة 25، أن يهدىء من حزن نوسة فى مسلسل ضرب نار الحلقة 25 التي وقعت في غرامه لكنه يفشل بسبب حبه الشديد الواضح عليه لمهرة، لتؤكد له أنها لن تسامحه بسبب عدم حبه لها وإعطاء كل ما بداخله من أحساسيس لمهرة فقط.

تتواصل الأحداث بحالة حزن شديد من قبل مهرة بسبب انتحار شقيقها، وهو ما يدخلها في حالة جنان.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 25، أحداثا مثيرة؛ إذ عرف جابر الكوماندا أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، كما شهدت الحلقة وفاة شقيق مهرة «ياسمين عبدالعزيز»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء.