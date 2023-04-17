مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. مهرة تطلب الطلاق من زيدان

تواصلت أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، لتستكمل الأحداث بطلب مهرة الطلاق من زوجها زيدان، الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، إلا أنه يرفض ويتحدث معها حول أنها غير متزنة، ولن يطلقها لأنه يحبها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

واختتمت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 بتخطيط جابر الكوماندا لزيدان بهدم امبراطوريته التي أتت من التجارة في الدولارات، حيث بلغ عن أحد عملياته وتم القبض على من يعمل معه متلبسًا، ومعه ملايين الدولارت، وسط صدمه كبيرة من قبل زيدان.

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 25

ويحاول جابر أن يهدىء من حزن نوسة فى مسلسل ضرب نار الحلقة 25 التي وقعت في غرامه لكنه يفشل بسبب حبه الشديد الواضح عليه لمهرة، لتؤكد له أنها لن تسامحه بسبب عدم حبه لها وإعطاء كل ما بداخله من أحساسيس لمهرة فقط.

تتواصل الأحداث بحالة حزن شديد من قبل مهرة بسبب انتحار شقيقها، وهو ما يدخلها في حالة جنان.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 25، أحداثا مثيرة؛ إذ عرف جابر الكوماندا أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، كما شهدت الحلقة وفاة شقيق مهرة «ياسمين عبدالعزيز»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء.