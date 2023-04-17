رفع حالة الطوارئ وغرفة عمليات لمتابعة احتفالات شم النسيم في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ في مدن المحافظة، تزامنا مع الاحتفال اليوم الاثنين بشم النسيم، موضحاً رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمرافق الحيوية.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه تابع ليلة أمس مع رؤساء المدن التجهيزات النهائية لاحتفالات شم النسيم، مشيراً إلى تنظيف كل الشواطئ والحدائق العامة وإنارتها، وتوفير منقذ على كل شاطئ.

غرفة عمليات المحافظة

وأكد «فودة»، أن غرفة عمليات المحافظة تعمل طوال اليوم، حيث جرى التأكيد على غرف عمليات المدن للعمل منذ الصباح، وربطها عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف عن كثب بكل المدن والتدخل السريع حال حدوث طوارئ خلال احتفال المواطنين بعيد شم النسيم.

وتابع المحافظ، بأن اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام يترأس إدارة غرفة العمليات اليوم، مع التأكيد على قيام مديريات التموين والصحة والطب البيطري بحملات صحية، خاصة على المحال التي تقوم ببيع أسماك مملحة لضمان تقديم مأكولات لا تضر بصحة المواطنين.

استعدادت مدينة طور سيناء

وأكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، أن جميع الأماكن التي يقصدها الأهالي للاحتفال بشم النسيم جرى المرور عليها صباح اليوم، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار، وأوضح أن أماكن توافد الزوار جرى تزويدها بكل المرافق من مياه وكهرباء وتوفير منقذين علي الشواطئ وعمال نظافة.

وقال رئيس المدينة لـ«الوطن»، إن المناطق التي يقصدها المواطنون في المناسبات في طور سيناء عديدة ومتنوعة، وهي شارع 306، ومقصد العائلة، وشاطئ القمر، وشاطئ النجوم، والشاطئ العام، ورأس راية، وكورنيش الجبيل، ومنطقة حمام موسى، والحدائق العامة، موضحاً أن هناك سيارات إسعاف متواجدة طبقا لخطة التأمين في هذه المناطق.