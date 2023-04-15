جنوب سيناء تستعد لشم النسيم بوقف الإجازات وزيادة سيارات الإسعاف

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل المدن لاستقبال شم النسيم بعد غد الاثنين، موضحاً أنه تقرر إيقاف إجازة رؤساء المدن ومراكز العمليات، وزيادة سيارات الإسعاف في المناطق الحيوية التي يقصدها المواطنين لقضاء الإجازة.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه تقرر تكليف رؤساء المدن بضرورة المرور على الشواطئ والحدائق العامة، للتأكد من جاهزيتها لاستضافة الأهالي، مع المرور على القطاعات الحيوية كالمياه والكهرباء.

سيارة إسعاف ومنقذ للشاطئ

وشدد «فودة» على رؤساء المدن خلال مناقشة تعليمات الاستعداد لاحتفالات شم النسيم بضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالقرب من الشواطئ العامة والحدائق، لتقديم الإسعافات اللازمة حال حدوث طوارئ، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف فرع جنوب سيناء، لتوفير سيارات في المناطق التي تشهد تزاحما مثل الحدائق العامة.

وتابع، بأن غرفة عمليات المحافظة وزعت ضوابط الاحتفال بشم النسيم على المدن، مع فتح مراكز العمليات 24 ساعة لمتابعة الموقف عن كثب، من أجل سلامة الأهالي.

تهنئه أسقف سيناء الجنوبية

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية والمسيحيين، بمناسبة عيد القيامة، مؤكدا أن جميع الكنائس مؤمنة جيداً بالتنسيق مع الجهات المعنية.