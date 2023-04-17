«قناة السويس»: تطوير الأسطول البحري للهيئة أولوية لمواكبة التطور التكنولوجي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير بالهيئة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال تفقده لترسانة بورسعيد، أن تطوير الأسطول يأتي ضمن العمل على تلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة، في ظل زيادة المتوسط اليومي في أعداد السفن العابرة للقناة.

توطين صناعة الوحدات البحرية

وأعرب «ربيع» عن تطلعه لما يحمله المستقبل من فرص واعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتدعيم المكانة الرائدة للقناة، في ظل ما تتمتع به ترسانة بورسعيد البحرية من خبرات متراكمة في مجال بناء وإصلاح السفن وما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة.

«ربيع» يتفقد ترسانة بورسعيد البحرية

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات الجديدة «محمد نجم» و«محمد الغمري» و«جلال الديب»، واطلع على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة.

وقال «ربيع»، إن نسبة إنجاز أعمال البناء والأعمال الميكانيكية والكهربائية بالقاطرة «محمد نجم» بلغت 48%، و29% للقاطرة «محمد الغمري»، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالقاطرة «جلال الديب» 17%.

وأشار «ربيع» إلى أن بناء القاطرات يأتي ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية، والذي يتضمن بناء 6 قاطرات جديدة، منها ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية تم الانتهاء من بنائهم بالفعل وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية.

المواصفات الفنية للقاطرات

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات الثلاثة الجديدة الجاري بناؤها بترسانة بورسعيد مع أحدث قاطرات الهيئة، وهي «أمين زيد» و«محمد بشير» و«نبيل الهلالي»، بناء جديد بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً.

وقال الفريق ربيع، إن طول القاطرة الواحدة يبلغ 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طناً.

بناء حوض «فخر القناة»

وتفقد «ربيع» مستجدات أعمال بناء الحوض العائم الجديد «فخر القناة»، والمقرر انتهاء أعماله خلال الشهر الجاري، تمهيدا لتسلمه لترسانة بورسعيد البحرية مطلع يونيو المقبل.

و يبلغ الطول الكلي للحوض العائم 260 مترا، وعرضه 62 مترا، بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

وشملت الجولة تفقد ورشة بناء السفن حيث يجري العمل على بناء بلوكات القاطرة الثالثة «محمد الغمري»، إضافة إلى استكمال بناء صال جديد للعمل لصالح إدارة الكراكات حيث بلغت نسبة انتهاء الأعمال بالصال 45%.

وشارك الفريق ربيع واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد العاملين بالترسانة والعاملين من مختلف إدارات الهيئة بمحافظة بورسعيد الإفطار السنوي، ونقل لهم في بداية كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للجهد البناء والمتواصل من أسرة العمل بالهيئة للنهوض بالقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.