أسعار العائد على ودائع الأجل في بنك قناة السويس.. المدة تبدأ من أسبوع

كشف بنك قناة السويس، عن أسعار العائد على ودائع الأجل لشهر مارس 2023، إذ يمكن للعميل الاستمتاع بأسعار فائدة تنافسية على مدخراته قصيرة الأجل بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبنك.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023 على ودائع الأجل، يكون الحد الأدنى لإيداع 2000 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مدة الوديعة تبدأ من أسبوع حتى 12 شهرا.

ودائع الأجل من بنك قناة السويس

يجري دفع العائد من الوديعة في تاريخ الاستحقاق، ويمكن للعميل إضافة العائد إلى حسابه الجاري أو التوفير أو إلى الوديعة بناء على طلبه.

أسعار العائد على ودائع الأجل

ويكون سعر العائد على ودائع الأجل من بنك قناة السويس لمبلغ الـ2000 جنيه فأكثر 2% للشهر، و2.25% للشهرين، و%2.50 ربع سنويًا، و2.75% نصف سنويًا، و3.25% سنويًا.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من بنك قناة السويس، تكون نسخة من البطاقة الشخصية سارية للمصريين أو جواز سفر للأجانب المقيمين، ويجب تقديم الأصل، نسخة من شهادة الميلاد للقاصرين، ويجب تقديم الأصل، فاتورة المرافق الأخيرة «الكهرباء، فاتورة الهاتف».