موريتانيا تؤكد أن رعاياها في السودان لم يصبهم أي مكروه

أكّدت وزارة الخارجية الموريتانية أنَّ الرعايا الموريتانيين في السودان لم يصبهم أي مكروه.

وحثت الخارجية - في بيان لها اليوم الاثنين - رعاياها بالتحلي بكامل اليقظة والحيطة والالتزام بكل ما يصدر عن السلطات المحلية من تعليمات وإجراءات احترازية.

وشددت الخارجية، في بيانها، على أنَّها تتابع عن كثب، من خلال السفارة في الخرطوم، أوضاع الجالية الموريتانية للاطمئنان على أحوالها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد دعت جميع الأطراف السودانية إلى تغليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل المطروحة بما يضمن صيانة مكتسبات الشعب السوداني والحفاظ على وحدة جميع مكوناته، وأكدت دعوتها السودانيين إلى التحلي بضبط النفس.

وأكّدت الحكومة الموريتانية أنَّها تتابع بقلق بالغ الأوضاع الجارية في جمهورية السودان وما يصاحبها من تصعيد أمني خطير ومساس بحياة المواطنين وباستقرار البلاد.