موريتانيا: مشاركة 1324 لائحة في الانتخابات البلدية

أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، أن 145 لائحة تقدمت للمشاركة في الانتخابات الجهوية، وأن 1324 لائحة تقدمت للمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة يوم 13 مايو المقبل.

بيان للجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات

وأكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، في بيان، اكتمال استقبال ملفات الترشح للانتخابات الجهوية والبلدية في جو من الانضباط والشفافية، وأوضحت أن عدد الأحزاب المرشحة للوائح بلغ 25 حزبا سياسيا.

وبينت اللجنة أنه سيجري نشر اللوائح المعتمدة فور انقضاء مدة التزكية.

وكان الحزب الموريتاني الحاكم (حزب الإنصاف) الحزب الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع بلديات موريتانيا البالغ تعدادها 237، وانفرد كذلك بتقديم مرشحين في المجالس الجهوية التي تمثل محافظات موريتانيا الخمسة عشر.

وتفاوتت الأحزاب السياسية الأخرى في مستوى حضورها للتنافس في الدوائر.

وتمكنت أحزاب سياسية من تقديم مرشحين في 100 بلدية وتسع مجالس جهوية من أمثال (حزب الصواب وحزب الإصلاح والتحالف الوطني الديمقراطي).

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو المقبل، لانتخاب برلمان من 167 نائبا وانتخاب 4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديا وخمسة عشر مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.