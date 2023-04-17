كوريا الجنوبية تشارك في اجتماع حلف الناتو بـ«ليتوانيا»

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم، إن نائب مستشار الأمن الوطني «لي جونج-ديوك»، سيحضر الاجتماع الرفيع المستوى لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي سيعقد في ليتوانيا الأسبوع الجاري لمناقشة السياسات السيبرانية.

قمة الأبطال السيبرانية لـ «الناتو»

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أن «قمة الأبطال السيبرانية»، لـ الناتو ستعقد في مدينة «فيلنيوس»، في ليتوانيا يومي الإثنين والثلاثاء، حيث سيجتمع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الناتو وشركاء الحلف في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

استعدادات قمة زعماء الناتو- ليتوانيا في يوليو 2023

وسيعقد الاجتماع في إطار الاستعدادات لقمة زعماء الناتو في ليتوانيا خلال شهر يوليو، وستشمل الموضوعات «حماية البنية التحتية الحيوية من التكنولوجيا الناشئة».

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن نائب مستشار الأمن الوطني يخطط لعقد الاجتماعات والمشاركة في مناقشات المائدة المستديرة مع المسؤولين من دول الناتو ومختلف المجموعات الأمنية، بما في ذلك «كواد وأوكوس»، ومجموعة الخمس أعين.

وفي يوم الأربعاء، سيسافر «لي»، إلى «تالين»، في إستونيا لزيارة مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع للناتو، حيث سيلتقي بالمسؤولين هناك للإطلاع على التخطيط لتمارين الدروع المحصنة للدفاع السيبراني المقرر إجراؤها من الثلاثاء إلى الجمعة، وتشارك كوريا الجنوبية في تمارين الدروع المحصنة منذ عام 2021.

وتعهد نائب مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي ببذل قصارى جهده لضمان مشاركة بلاده في الاجتماع رفيع المستوى والمشاركة في التمارين للمساعدة في توسيع دور البلاد ورفع مكانتها كدولة رئيسية في التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وفقا لما قاله المكتب الرئاسي الكوري.