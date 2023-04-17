الجامعة العربية ترحب بتنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط باستمرار عملية تبادل عدد من الأسرى والمختطفين بين الأطراف اليمينة بنجاح، تنفيذًا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي.

أمين الجامعة: خطة التبادل خطوة إيجابية

واعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تساهم في إنجاح مساعي تجديد تمديد الهدنة وتعزيز فرص الاتفاق على إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، معربًا عن تطلعه لأنّ يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب.

تهيئة الأجواء لتسوية سياسية في اليمن

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط إشادته بجهود تهيئة الأجواء لتسوية سياسية في اليمن، لمساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى الاتفاق الأخير.