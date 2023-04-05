تفاصيل اجتماع الجامعة العربية برئاسة مصر اليوم لبحث التصعيد في «الأقصى»

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، بعد ظهر اليوم، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في مدينة القدس المحتلة، في ضوء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بالمسجد الاقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وبحسب بيان عن الجامعة العربية، يناقش الاجتماع الطارئ في مقر الأمانة العامة، الحراك والتنسيق العربي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفا مرفوضا ومدانا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

اقتحام المسجد الأقصى

ويأتي الاجتماع في سياق التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعاته والتي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجددا، باحات المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وقال شهود عيان إنّ قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة.