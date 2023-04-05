الجامعة العربية تُدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى: تصرف غير مسؤول

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال نحو 400 فلسطيني، مُشددا على أنّ هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل

ودعا أبو الغيط، في بيان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، ممثلا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة؛ من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحذير من تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني

وطالب أبو الغيط، الحكومة الإسرائيلية باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، مُحذرا من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنّ التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية، ستقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين، إذا لم يوضع حد لها.