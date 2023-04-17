سوق الكانتو الحلقة 25.. راوية لا تمتلك أي دكان بسبب الجدة

شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل سوق الكانتو أحداثًا متسارعة ومفاجئة جديدة خاصة فيما يخص ملكية مي عز الدين والتي تقوم بدور راوية، ومعها فتحي عبدالوهاب الذي يؤدي دور رشاد، بعدما ظهر محام لأول مرة، وذهب لراوية، ليخبرها بأن جدتها كانت متزوجة من شخص آخر غير جدها الحقيقي، ما يعني أن ملكيتها لسوق الكانتو باطلة ولا تمتلك أي دكان في السوق.

ومع توالي الأحداث، عقد مجلس صلح وتفاهم بين الثلاثي أمير كرارة «طه القماش»، مي عز الدين «راوية»، وفتحي عبدالوهاب «رشاد»، على الرغم من رفض الأول هذا الصلح والمجلس بسبب عدم تفاهمه مع رشاد، ورفضه لسلوكياته وطباعه.

أحداث سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة قبل قرابة الـ100 عام وتتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد، ويركز المسلسل على الحقبة الزمنية القديمة في العام 1920.