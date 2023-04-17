مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. محام يشكك في ملكية راوية ورشاد بالسوق

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 أحداث مفاجئة جديدة حول ملكية مي عز الدين التي تقوم دور راوية، ومعها فتحي عبد الوهاب الذي يؤدي دور رشاد.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

ففي مشاهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 ظهر محام لأول مرة، إذ ذهب إلى راوية، يخبرها بأن جدتها كانت متزوجة من شخص آخر غير جدها الحقيقي، وهو ما يعني أن ملكيتها لسوق الكانتو باطلة ولا تمتلك أي دكان في السوق.

راوية تذهب إلى طه القماش

وفي مشهد آخر، ذهبت راوية إلى أمير كرارة «طه القماش» لكي تخبره بما قاله المحامي حول أحقيتها في الحجة وسوق الكانتو، إلا أن طه القماش وعدها بالبحث عن مدى حقيقة هذا الأمر.

فيما أخبرت راوية «رشاد» فتحي عبد الوهاب بأقوال المحامي، الذي ظهر حديثا في الحلقة 25 من سوق الكانتو، أنها ترفض امتلاك أي شئ ليس من حقها، وأنه في حال صدق كلام هذا المحامي بأن ليس لديها أملاك في سوق الكانتو، فستتنازل عنه على الفور.

وسرعان ما يرفض رشاد كلام راوية عن تنازلها عن أملاكها في سوق الكانتو، وأكد لها أن الحجة معهما ومختومة بالختم الحكومي، ولا شك نهائي في أحقيتهما في السوق.