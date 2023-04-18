تعرف على برامج جامعة القاهرة الدولية بمدينة الشيخ زايد

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة والالتزام بالخطة الزمنية، لاستكمال كل الأعمال التنفيذية المُتبقية لجامعة القاهرة الدولية، على أعلى مستوى من الكفاءة، مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق للجامعة الأم، موضحا أنه سيجري بدء الدراسة بها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الدولية في الشيخ زايد:

الجامعات الموقع معها عقود شراكة بجامعة القاهرة الدولية

- جامعات سانت فرانسيس

- تولين بالولايات المتحدة الامريكية

- جامعات هيريوت وات

- نوتنجهام بالمملكة المتحدة

- جامعات هامبرج

- هيلبرون بألمانيا

- جامعة السوربون بفرنسا

- جامعة ماسترخت بهولندا

- جامعة جياو توينج

- أكاديمية شنغهاي للعلوم بالصين

البرامج الدراسية في فرع جامعة القاهرة الدولية

- الطاقة والطاقة المتجددة

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

- الفيزياء المتقدمة والنووية

- علوم الفضاء

- علوم الأرض

- العلوم البيولوجية

- العلوم الهندسية

- العلوم السياسية والاقتصاد

- العلوم المالية والإدارية

- العلوم الإنسانية.

- معهد للتمريض

- كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء

- كلية الذكاء الاصطناعي والروبوت

- كلية الطاقة الجديدة والمتجددة