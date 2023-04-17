15معلومة عن فرع جامعة القاهرة الدولية بمدينة الشيخ زايد.. تعرف عليها

اجتمع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، مع عدد من القيادات القائمة على تنفيذ مشروع جامعة القاهرة الدولية ومقرها مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، وهي أول جامعة برامج على مستوى العالم، متابعاً كافة التطورات الإنشائية التي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، ومتابعة اللمسات الأخيرة أيضا فيما يتعلق بالهيكل الأكاديمي والإداري التنظيمي، وموقف البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها والتي تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

معلومات عن جامعة القاهرة الدولية

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن جامعة القاهرة الدولية بمدينة الشيخ زايد:

** تم وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018.

** تضم جامعة القاهرة الدولية المباني الإدارية والأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم والمجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية.

** وتضم الجامعة أيضا منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، والاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج.

**سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

** جامعة القاهرة الدولية أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر.

** الجامعة تجمع بين نظام البرامج والكليات وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

** ستكون هناك شراكة بين الجامعة وجامعات مرموقة دوليا، كنوتنجهام بالمملكة المتحدة، وسانت فرانسيس، وجامعات هامبرج، وتولين بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعات هيريوت وات، وهيلبرون بألمانيا، والسوربون بفرنسا، وماسترخت بهولندا، وجامعة جياو توينج وأكاديمية شنغهاي للعلوم بالصين.

** إعداد أكثر من 35 برنامجا دراسيا في تخصصات مختلفة للجامعة.

**ستساهم في الانتقال نحو العالمية ومنح شهادات ودرجات علمية مشتركة.

نظام القبول بالجامعة

- القبول المبدئي عن طريق مكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة، يؤكد قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب.

- تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية.

- إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت.

- تستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين والموهوبين والمتفوقين والمتميزين الحاصلين على المنح الدراسية.