تنظيم معرض ملابس مدعم للطلاب في جامعة القاهرة

نظمت كليتا الإعلام والدراسات العليا للتربية والمعهد للقومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، صباح اليوم، معرض ملابس بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس للكليات الثلاث.

تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للطلاب

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي تحرص جامعة القاهرة على تنظيمها باستمرار وتستهدف توفير الملابس الجديدة للطلاب، بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع الطلبة والطالبات في كافة المجالات والوفاء باحتياجاتهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، وإدخال الفرحة على قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتضمنت المعروضات ملابس جديدة مختلفة الأنواع والمقاسات وذات جودة عالية، بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس والأحذية والحقائب وغيرها.