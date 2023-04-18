إرسال عينة مخدرات بحوزة عاطل إلى الطب الشرعي ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير واف عنها.

ترويج المواد المخدرة

كانت بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة بدر، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمناقشته، أقر بترويجه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

السجن المؤبد

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.