مزاد لوحات المرور المميزة.. اعرف تفاصيل المتاح من وزارة الداخلية

يتيح موقع «لوحتك» التابع لوزارة الداخلية حصول المواطنين على لوحات مرور معدنية مميزة من خلال مزاد علني عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى أي مزاد حالي متاح أو تشكيل لوحة مرور مميزة في الحروف والأرقام.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل اللوحات المعدنية المميزة المتاحة خلال الفترة الحالية على مدار اليوم الجمعة، سواء أسعارها أو عدد المتزايدين عليها أو موعد انتهاء المزاد.

لوحة «ب ب ب - 4444»

- أعلى سعر: 370 ألف جنيه.

- عدد المتزايدين: 7 أفراد.

- تاريخ انتهاء المزاد 14 أبريل.

لوحة «م و و - 3333»

- أعلى سعر: 150 ألف جنيه.

- عدد المتزايدين: 3 أفراد.

- تاريخ انتهاء المزاد 14 أبريل.

خطوات الحصول على لوحة مرور مميزة

وعلى من يرغب في الحصول على لوحة مرور مميزة أن يتبع الخطوات التالية:

1 - الدخول إلى موقع «لوحتك» على شبكة الإنترنت، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - كون اللوحة التي ترغب في الحصول عليها.

3 - الانتظار حتى يتم عرضها في مزاد والإعلان سعر بداية المزاد.

4 - الفوز بالمزاد والحصول على اللوحة المعدنية، وبعدها سيتم إرسالها على الفور إلى وحدة التراخيص التابع لها.