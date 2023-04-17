كيف يستعد المسجد الحرام لصلاة عيد الفطر المبارك؟

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك خاصة بعد أن أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو غرة شهر شوال، حيث إنها تواصل تقديم خدماتها المختلفة فى كافة التخصصات لقاصدي المسجد الحرام تسهيلا لأداء الصلاة في توقيتها مع التغلب على الازدحام الشديد الذي يشهده أول أيام عيد الفطر المبارك.

استعدادات المسجد الحرام لصلاة عيد الفطر المبارك

وبحسب وكالة الأنباء السعودية « واس»، قالت الرئاسة، إنه نظرا للكثافة الشديدة التي يشهدها المسجد الحرام في صلاة عيد الفطر المبارك، إنها تبذل جهدها لتوفير الكوادر البشرية والخدمية والتشغيلية كافة، من أجل تسهيل الحركة على المصلين، من المقرر توفير كافة الساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام من أجل إقامة الصلاة بكل سهولة ويسر دون أي معوقات تعوق المصليين.

يوم 26 رمضان يشهد الآن صحن المطاف والمسعى كثافة عددية من المعتمرين والزائرين وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم بالإضافة لتنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام. pic.twitter.com/xtgInRSZvM — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 17, 2023

تنظيف المساجد في جدة لأداء صلاة العيد

ومن جهة أخرى، استنفرت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، جهودها لخدمة ما يقرب من 666 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444هـ، كما انه جرى توزيعها على 16 بلدية فرعية تغطي كافة أنحاء المحافظة، وذلك من خلال تنظيف المصليات و الأماكن المحيطة بالمساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بالإضافة إلي تنظيف الشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وبحسب صحيفة «البيان السعودية»، أشار المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني، إلي أن أمانة مدينة جدة خصصت ما يقرب م الفين و 26 عاملا للنظافة من أجل تنظيف الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر، كما أنه جرى تجهيز نحو 864 معدة تضم المكانس الآلية وتانكرات غسيل الأرصفة.