«شؤون الحرمين»: أكثر من مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام أمس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم السبت، أن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس الجمعة، 1.246 مليون مصل ومعتمر.

رئاسة الحرمين: توزيع أكثر من 62.4 ألف عبوة ماء زمزم

وأوضحت رئاسة الحرمين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية «واس»، أنه جرى توزيع أكثر من 62.4 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 466 ألف مستفيد، و12.3 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و126 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 98.4 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

خدمة التطويف.. استفادة أكثر من 5.9 آلف معتمر

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف تجاوز 5.9 آلف معتمر، وأكثر من 131.3 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات، و208 آلاف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى توزيع 3.2 آلف سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، وأكثر من 3.2 آلف أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وأكثر من 6.4 آلف لتر للتعقيم بالروبوتات، وأكثر من 6.4 آلف لتر للتعقيم بالبواكير، ونحو 34 ألف لتر لتعقيم الأسطح.