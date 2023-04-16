«شؤون الحرمين» تبدأ تفعيل مبادرة «إرشاد» لاستقبال ذوي الإعاقة

بدأت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، في تفعيل مبادرة «إرشاد» لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمة الإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام وساحاته للمواقع المكانية وإيصالهم وإرشادهم.

تحقيق تطلعات الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المبادرة تستهدف فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بـ المسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»، تحت شعار «من الوصول إلى الحصول».

وأشار الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي إلى أن تقديم خدمات إنسانية لتفعيل مبادرة الإرشاد المكاني لـ خدمة ضيوف الرحمن من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم وإرشادهم للمواقع المخصصة، وتوفير كافة السبل لتمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وتفعيل العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة بالمسجد الحرام، لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.

60 مبخرة لتبخير المسجد الحرام وتطييب الكعبة

وفي سياق متصل، كثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام والمصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية، على مدار الساعة، بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض، بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني، ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.