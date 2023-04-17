حكم زيارة القبور في العيد.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سؤلا وكان مضمونه: «ما حكم زيارة القبور في العيد؟»، وردت الإفتاء على هذا السؤال، إذ قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية إن زيارة المقابر أول يوم العيد فيه خلاف بين العلماء وذلك لأنه يكون الناس في حالة من الفرحة والسعادة، ولكن في حال زيارة أهل الميت للمقابر أول يوم العيد لايكون حراما.

هل يجوز زيارة القبور للنساء

ردت دار الإفتاء المصرية عن سؤال «هل يجوز زيارة القبور للنساء» بأنه يجوز زيارة المرأة للقبور ولكن لأبد من قصد زيارة القبور بالإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، وخلت من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع.

وأضافت الإفتاء عبر فيسبوك: «وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، واتُّخذت فيها الآداب الشرعية، كانت مشروعة للرجال والنساء، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة».

واستشهدت الإفتاء بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً " [أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له».

حكم زيارة القبور يوم عرفة

وأوضحت الإفتاء أنه رو] عن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال لها عبد الله بن أبي مُليكة: من أين أقبلتِ يا أم المؤمنين؟ قالت: مِن قبْر أخي عبد الرحمن. فقال لها: أليس كان نهَى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن زيارة القبور؟ قالت نعمْ، كان نهَى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها [أخرجه الحاكم في المستدرك].

حكم زيارة القبور يوم الجمعة

ونوهت دار الإفتاء المصرية إلى أن زيارة القبور يوم الجمعة جائز وذلك لما جاء في الشرع بأن استحباب زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية، والتي فيها ثواب كبير مثل يوم الجمعة.

واختتمت الإفتاء بشأن زيارة القبور بأنه روى عن عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ «اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى».

وقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّى ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِى ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ ، فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» [أخرجه البخاري في صحيحه].

حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي

وحول تساءل البعض عن حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي، فإنه قد أكد في أحد أحاديثه التلفزيوونية أن زيارة النساء للمقابر في العيد أمر مكروه وليس محرم والدليل على ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، واستأذنت ربي عز وجل في أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت».

هل زيارة المقابر حرام أول يوم العيد

وأكد الشعراوي أن زيارة القبور للنساء في أول أيام العيد كانت محرمة من الكثير العلماء في بداية الأمر وذلك لما تقوم به المرأة من أفعال تخالف الشريعة الإسلامية عند زيارة المقابر، ومنها البكاء والندب وأيضا الصراخ.

حكم زيارة القبور في العيد

واستشهد الشعراوي بأن بعض العلماء قد حرموا زيارة المقابر في العيد وذلك لأن النبي الكريم قد أكد أن ما تقوم به المرأة عند زيارة المقابر حرام شرعا، قائلا:« وعند مرور الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى سيدة تبكي على فقدان أبنائها، فقال لها اتق الله وأصبري» متفق عليه.