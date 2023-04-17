دار الإفتاء توضح تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة

يقترب حلول عيد الفطر المبارك، وفي هذا التوقيت يهتم العديد من المسلمين بالتعرف على تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة، فأداء صلاة العيد من أبرز شعائر عيد الفطر المبارك ويحرص على أدائها الآلاف من المسلمين خلال هذا اليوم.

تكبيرات العيد مكتوبة كاملة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة من الأمور الأساسية في عيد الفطر المبارك، كما أشارت إلى أن التكبير في صلاة العيد مستحب الإكثار منه واستعمال أي صيغة من صيغ التكبير المختلفة، مشيرة إلى ما ورد في الآية رقم 185 من سورة البقرة، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ».

وفي فتواها حول تكبيرات العيد مكتوبة كاملة، أشارت الإفتاء المصرية إلى أن أيا كانت الصيغة التي يكبر بها العبد، مقبولة، ويتم رفض التكبير في حالة واحدة وهي أن تكون الصيغة المستعملة في التكبيرات مخالفة للشرع، حيث قالت الدار: «المعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله».

تكبيرات العيد mp3

أما عن موضوع تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الصيغة الأكثر شيوعا لتكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة، أن الصيغة سالفة الذكر هي الصيغة الدارجة بين المصريين، ودوما ما يتم استعمالها في صلاة العيد منذ قديم الزمن.

كلمات التكبير في الصلاة

وأكملت دار الإفتاء حديثها عن تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة موضحة أن الصيغة التي تستعمل في تكبيرات العيد هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد.الله أكبر كبيرًا، و الحمد لله كثيرًا، و سبحان الله بكرةً و أصيلًا.لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ.لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين و لو كره الكافرون.اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليمًا كثيرًا»

عدد تكبيرات العيد

ولفتت الإفتاء في حديثها عن تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة، إلى عدد التكبيرات في الصلاة، حيث قالت الإفتاء في فتواها: «من صفة صلاة العيد أن يحضر الإمام ويئِمُ الناس بركعتين يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها: «التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع»».

تكبيرات العيد الحرم المكي مكتوبة

وبعيدا عن تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة، يحرص العديد من المسلمين على الاستماع إلى تكبيرات العيد من الحرم المكي، ويرى البعض أن هذا الأمر يعود في الأغلب إلى الارتباط الروحي بين المسلمين والمسجد الحرام.