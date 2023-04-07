عدد تكبيرات صلاة العيد.. دار الإفتاء توضح تفاصيلها

عدد تكبيرات صلاة العيد من الأمور التي تشغل الكثير ويبحثون عنها بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما أوضحته دار الافتاء المصرية بالتفصيل في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، يتناول عدد تكبيرات صلاة العيد، معناها لغة وحكمها وصيغتها، مشيرة إلى أن معنى التّكبير لغة هو التعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد، تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية.

عدد تكبيرات صلاة العيد

وبخصوص عدد تكبيرات صلاة العيد، أشارت دار الافتاء إلى عدد تكبيرات صلاة العيد وكيفية الصلاة فقالت: يُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

تكبيرات صلاة العيد

واستكمالا للحديث عن عدد تكبيرات صلاة العيد، أكدت دار الإفتاء أنه السُّنَّة مضت بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد، والتكبير في العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء؛ قال الله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى.

صيغة تكبيرات صلاة العيد

واستمرارا لعرض تفاصيل عدد تكبيرات صلاة العيد، أوضحت دار دار الإفتاء أن صيغة التكبير في العيدين سواء الأضحى أو الفطر لم يرد شيء بخصوصها في السُّنَّة الْمُطَهَّرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد).