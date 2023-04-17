تداول 16 ألف طن و1030 شاحنة خضروات وفواكه وبضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و 114 سيارة.

نشاط في مواني البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و422 شاحنة و108 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، 608 شاحنات و6 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة.

تداول بضائع متنوعة

كما تم تداول 3600 طن بضائع و453 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.