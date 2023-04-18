تتويج فريق فائز بدورة رمضانية بالدقهلية بالبشت الخليجي.. على طريقة ميسي

في أجواء تشبه تلك التي شهدها نهائي كأس العالم 2022، وبحثاً عن طريقة جديدة للاحتفال بنهائي إحدى الدورات الرمضانية، قرر منظمو الدورة الرمضانية بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية أن يخططوا لشيء جديد يجذب الأنظار، وتحقق ذلك من خلال استقدام حكم دوري معروف ومذيع رياضي، فضلا عن إضافة لمسة جديدة تمثلت في تتويج قائد الفريق الفائز بالبشت الخليجي، وهو الذي ارتداه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء تتويجه بالكأس.

بشت «ميسي» في دورة رمضانية بدكرنس

وقال محمد عبد الحميد، أحد منظمي دورة السبع الرمضانية بدكرنس، لـ«الوطن»، إنهم فكروا في تنظيم نهائي جديد: «هدفنا كل حاجه نعملها تكون مختلفة، ومميزة عن أي نهائي هيحصل في دورات رمضان المختلفة، ومن هنا بدأنا نفكر وترتب للموضوع ده من شهور».

تنفيذ لقطة ارتداء ميسي البشت الخليجي

جمع منظمو الدورة أشهر اللقطات التي حدثت في الكرة لعام 2022. يقول «أول لقطة كانت من خلال كأس العالم، وارتداء ميسي البشت الخليجي، فكرنا فيها وبدأنا ننفذها، وبالفعل أحضر الراعي الرسمي للدورة البشت من السعودية».

أما اللقطة الأخرى فكانت من خلال كأس العالم للأندية في المغرب: «الحكم شاف الفار في المباراة ولحظتها مسك المايك، وشرح للناس إيه اللي شافه، واللحظة دي علمت مع الجمهور في وقتها، فعملنا حاجه مشابه ليها وفعلا نجحت والجمهور حبها»، حسبما ذكر «عبدالحميد».

مذيع مشهور يعلق على المباراة النهائية

وأشار ابن مدينة دكرنس إلى أنهم دعوا مذيعا رياضيا مشهورا على قناة «أون سبروت» للتعليق على نهائي الدورة: «دعينا محمد الغياتي المعلق الرياضي على أون سبورت، وبالفعل حضر وكان سعيدا بالأفكار الجديدة، وطلبنا من الحكم الدوري كابتن حمادة القلاوي الحضور، وكان هدفنا إن الناس تشوف الحكم علي أرض الواقع مش بس في التلفزيون».

وانتهت الدورة الرمضانية في قرية السبع بدكرنس بمحاولات لفت الانتباه كمان بدأت بمعلق علي مباراة الافتتاح، ولفت انتباه الكثيرين بزيه المختلف، والذي ارتبط بهيئة الفلاح المتعارف عليه، وراح يسرد تفاصيل المباراة من فوق الحمار، وسط تفاعل الجمهور.