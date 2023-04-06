دورة رمضانية للشطرنج في نادي النادي بشيراتون برعاية وزارة الشباب والرياضة

افتتح نادي النادي بشيراتون، أبوابه أمام الأعضاء وغير الأعضاء، لإقامة الدورة الرمضانية للشطرنج، التي يشارك فيها ما يقارب من 150 مشترك.

ويسعى مجلس أمناء النادي، برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، لإقامة العديد من الدورات والبطولات المحلية بالمنشآت الرياضية العملاقه بالنادي، من ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة واليد، بالإضافة إلى الألعاب الفردية التي تحتذي شعبية كبيره بالنادي.

وتقام بطولة الشطرنج الرمضانية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مدار أيام الشهر الكريم، للراغبين في المشاركة بالبطولة من أعضاء النادي وأبنائهم وذويهم.

الشيخ: استكمال منشآت نادي النادي خلال المرحلة القليله القادمة

وأكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس الأمناء، أن نادي النادي أحد صور وانعكاس لاهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالرياضة في مصر، وهو يعد صرحا كبيرا من الأندية الرياضية التي تستوعب جميع الرياضيات، إضافة إلى صالة الجيم التي تؤهل اللاعب جيدا للمستوى الرقمي الأفضل.

وأضاف أننا نسعى إلى استكمال المنشآت خلال المرحلة القليلة المقبلة، من أجل استضافة جميع البطولات على أرض النادي، مشيرا إلى استجابة اتحاد الجمباز الذي أكد أن جميع بطولاته ستقام بملاعب نادي النادي بشيراتون، بعد إشادة رئيس الاتحاد الدولى للجمباز والاتحاد المصري بالأجهزة الحديثة والصالة العملاقة.