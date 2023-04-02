إطلاق أول دورة رمضانية في شمال سيناء بمشاركة نجوم الكرة المصرية

على خُطى التنمية الجديدة تمضى مسيرة الرياضة فى سيناء، فلأول مرة منذ سنوات يتم تنظيم دورة رمضانية بهذا الشكل الراقى، أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية وبمشاركة نجوم المنتخب الوطنى السابقين، جمال عبدالحميد وأحمد حسن، وعصام الحضرى.

هذا ما أجمع عليه عدد من لاعبى منتخب مصر القدامى، الذين زاروا سيناء خلال الأيام القليلة الماضية، للمشاركة فى دورة رمضانية بشمال سيناء، وهو حدث استثنائى، يشجّع أبناء المحافظة على ممارسة الرياضة، ويعكس اهتمام الدولة بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وتابع أهالى سيناء مباراة قوية بين قدامى اللاعبين السيناويين، ولاعبى منتخب مصر القدامى، مدعومين بلاعبى الأهلى والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه الذى يحدث على أرض شمال سيناء.

«أبوعكر»: نمارس الرياضة بـ«أريحية» والمحافظة أصبحت واحة الأمن والأمان

وقال محمد أبوعكر، أحد اللاعبين بفريق مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد: «لعبنا دورة ولا أروع، ووصلنا إلى المربع الذهبى، بروح عالية لم نلعب بها من قبل، وقد تمكنا من الحصول على المركز الثالث، والفوز بجائزة اللقاء المادية، ولكن ما أفرحنا ليس جائزة اللقاء، ولكن اللعب بكل أريحية وأمن وأمان، وبحضور جماهيرى مكثف، ووجود لاعبين كبار من لاعبى المنتخب القومى المصرى، أمثال عصام الحضرى، وجمال عبدالحميد».

وقال محمد الجغنة، أحد لاعبى كرة القدم بالعريش، إن هناك مكاسب كثيرة حقيقية تحقّقت خلال الدورة الرمضانية التى تُقام لأول مرة بهذا الكم الهائل من الجماهير، التى جاءت من بئر العبد ورمانة والعريش والشيخ زويد وجنوب رفح ومناطق الوسط من سيناء.

«ناجى»: سيناء وُضعت على خريطة الرياضة المحلية

فيما قال الكابتن ناجى محمد، مدرب حراس مرمى بأحد أندية كرة القدم بالعريش: «سيناء وضعت على خريطة الرياضة المحلية، وحضر الدورة لفيف من عمالقة كرة القدم لمساندة الفرق المشاركة، سواء من لاعبى كرة القدم القدامى فى الدورى المصرى، أو المحليين من لاعبى الأندية بشمال سيناء». وأوضح أن هناك لاعبين من العريش وبئر العبد والشيخ زويد، لو أتيحت لهم الفرصة سيكونون فى الدورى الممتاز، متمنياً أن تأتى لهم الفرصة، من خلال تنظيم مزيد من الدورات والبطولات، بما يؤهل الشباب لممارسة الرياضة ويمنحهم الثقة فى أنفسهم، وفى أنديتهم، ويستطيعون أن يقدّموا شيئاً فى مجال الرياضة.

وقال محمود أبوعكر، أحد المهتمين بكرة القدم من أهالى الشيخ زويد، إنه رغم أن نهائى البطولة تزامن مع مباراة الأهلى الأفريقية، إلا أن الجماهير كانت غفيرة، واللاعبون كان لديهم طموح فى إثبات الذات، ونتمنى أن يتكرّر مثل تلك البطولات التى تضع الرياضة فى سيناء بمكان أفضل.

وقال محمد صقر، مدرب كرة القدم فى نادى الشيخ زويد الرياضى، إن تنظيم بطولة رمضانية بهذا الشكل الرائع والجوائز الكبيرة، يؤكد اهتمام الدولة بالرياضة فى سيناء من جانب، وإعادة الحياة إلى مجاريها من جانب آخر، وانتهاء عصر الإرهاب والانفلات، فسيناء كل يوم تثبت أنها قادرة على العطاء بفضل القيادة الحكيمة وتضحيات الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء.

وقال حود الجيد، أحد الأعضاء بمركز شباب العريش الرياضى: «لقد آن الأوان لأن يكون لأندية سيناء شأن، فالدورة الرمضانية بهذا التنظيم الرائع تلفت أنظار الجميع بأن أندية سيناء قادمة، وأن المرحلة القادمة هى مرحلة العطاء الحقيقى، وجنى ثمار التضحيات التى قُدمت».وقال إيهاب بيتا، لاعب المقاولون العرب السابق، ومدير الشباب والرياضة بشمال سيناء: «لقد أُسدل الستار على الدورة الرمضانية التى أقيمت فى سيناء لأول مرة، برعاية مجلس العائلات والقبائل المصرية، وقد حصل نادى نجمة سيناء على مبلغ 50 ألف جنيه، وُضعت فى خزينة النادى، وحصل الفريق الثانى، وهو نادى أحمد المنسى، على مبلغ ثلاثين ألف جنيه، فيما حصل نادى مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد على مبلغ 20 ألف جنيه، لتكون البطولة أكبر دليل على الهدوء والتقدّم الحضارى الذى بات يظهر جلياً على المدن بشمال سيناء». وأوضح أن الرياضة فى سيناء سيكون لها شأن آخر بعد هذه الدورة وهذه الروح التى دبّت فى أرض سيناء، وسيكون هذا جلياً فى السنوات القادمة.

وقال محمد الأخرسى، أحد اللاعبين، إنه كان يشعر بالفخر اليوم حينما لعب كرة قدم حقيقية بجوار نجوم كرة القدم، مثل عصام الحضرى، وجمال عبدالحميد، وأحمد حسن، فهؤلاء أسماء لمعوا فى منتخب مصر، وفى كرة القدم المصرية، وكان وصول الفرق من لاعبى الدورى المصرى والمنتخب إلى سيناء لمشاركة أهالى سيناء فرحتهم بعودة الأمن والأمان، ووضع سيناء على باكورة التنمية الرياضية على مستوى الجمهورية. بينما قال أشرف حلاوة، أحد أعضاء فريق نجمة سيناء، إن البطولة ليست عشوائية، وإن الدعم بالكامل من مجلس القبائل والعائلات المصرية، وهذا معناه أن المجلس ينفذ خطة الدولة بالرّقى والارتقاء بالرياضة المصرية على مستوى أندية الدورى، متوقعاً أن يكون هناك شأن كبير للرياضة فى سيناء بتوجيهات رئاسية.