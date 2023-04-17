قناة الناس تعرض دعاء الهم والكرب بصوت الشيخ إبراهيم الفشني

عرضت قناة الناس دعاءً بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الفشني من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين.

ودعا الشيخ إبراهيم الفشني، الله عز وجل قائلا: «ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك انت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.