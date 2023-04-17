رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الناس تعرض دعاء الهم والكرب بصوت الشيخ إبراهيم الفشني

كتب:

يارا أشرف
09:05 م | الإثنين 17 أبريل 2023
القارئ الشيخ إبراهيم الفشني

القارئ الشيخ إبراهيم الفشني

عرضت قناة الناس دعاءً بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الفشني من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين.

ودعا الشيخ إبراهيم الفشني، الله عز وجل قائلا: «ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك انت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

شيخ الأزهر عبر قناة الناس: طاعة الزوجة لزوجها مقيدة بالمعروف

قناة الناس تعرض دعاء الشيخ طه النعماني لمصر بمسجد الإمام الحسين

شيخ الأزهر عبر قناة الناس: الصبر من لوازم العشرة بالمعروف

شيخ الأزهر عبر قناة الناس: إنفاق الرجل على أسرته واجب وليس مسؤولية مادية
بقلم يارا أشرف