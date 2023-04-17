قناة الناس تعرض دعاء الشيخ طه النعماني لمصر بمسجد الإمام الحسين

عرضت قناة الناس، دعاء بصوت يريح القلب للقارئ الشيخ طه النعماني من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين.

ودعا الشيخ طه النعماني، الله عز وجل قائلا: «اللهم إنا نسألك علمًا نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وعملا خالصا متقبلا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم أحفظنا وأحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.