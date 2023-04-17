الشيخ جابر بغدادي عبر قناة الناس: شهر رمضان فيضان إحسان.. ويعالج الشهوة والكذب

قال الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، إن شهر رمضان فيضان إحسان، فالعاقل من إذا استهل رأى ما فعل الله به فعجز عن الشكر، والغافل يرى ما يفعل فطالب بالأجر، ولذلك هناك أحاديث فى صحيح البخارى، تحدثنا عن فضل رمضان، حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

الإيمان والاحتساب شرط المغفرة

وتابع بغدادي، خلال حلقة برنامج «حي على الوداد»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «هنا شرط المغفرة مرتبط بالإيمان والاحتساب، يبقى كده لازم نعرف معناهم إيه، فالصيام العباد قالوا إنه الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، من طلوع الفجر حتى المغرب، دول العباد، أما العشاق قالوا حرية فى عبودية، عن كل قول وفعل وحركة وسكون ليست من لله إلى الله، الصيام يخليك حر فى عبوديتك لله، خلاك حر وحررك من شهوة البطن والفرج، شوف تدريب للنفس على التقى، الصيام لازم يأخدكم للتقوى».

واستكمل بغدادي: «واحد عنده مرض الكذب، أو التدخين، الصيام هنا تدريب على الحرية فى عبودية الله، هتصوم هتأخد لبالك عشان لا تكذب هتمتنع عن التدخين، وأى شهوة أو خلافة الصيام يجعلك تتقى الله».

قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.